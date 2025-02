Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, diretta trentunesima puntata: il chiarimento tra Giglio e Yulia

Anticipazionidi giovedì 13 febbraio 2025Insu Canale 5, nonostante il Festival di Sanremo, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Scontri accesi e animate discussioni hanno infiammato gli animi dei concorrenti durante la notte appena trascorsa, protagoniste assolute Mariavittoria e Shaila. Lo stesso Lorenzo, primo finalista, non mette d’accordo tutti, anzi.Tensione alle stelle anche tra Stefania e Chiara e tra Iago e Alfonso. Questa seraproporrà un gioco sull’affinità delle 4 coppie nate nella Casa. I vincitori riceveranno un premio che li spiazzerà.Javier e Alfonso, nel corso dei mesi passati insieme hanno stretto un forte legame di amicizia, ma Helena e Chiara – le rispettive compagne – non riescono a trovare un punto d’incontro.