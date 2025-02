Grana Yildiz, la richiesta allarma la Juventus

Leggi su Sportface.it

Laè avvisata, lala società bianconera: cosa può succedere adesso con il talentino turco Kenan.Buona la prima per la. La squadra allenata da Thiago Motta ha superato il turno d’andata dei playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven con il risultato di 2-1. Una vittoria sofferta ma che permette ai bianconeri di affrontare il ritorno – che si giocherà settimana prossima in Olanda – con una maggiore tranquillità, ma senza abbassare di un centimetro la concentrazione.I gol di Weston McKennie e Samuel Mbangula, intervallati dal pareggio momentaneo di una vecchia conoscenza della Serie A come Ivan Perisic, hanno regalato un successo prezioso in ottica qualificazione agli ottavi di finale, dove i bianconeri incontrerebbero una tra Inter e Arsenal.