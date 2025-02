Laprimapagina.it - Governo pronto a varare la pace fiscale: un passo importante per il rilancio del Paese

Ilsi prepara a lanciare una serie di misure economiche destinate a supportare milioni di contribuenti italiani, con l’obiettivo di offrire una nuova opportunità a chi è in difficoltà con il fisco. La, promossa dalla Lega di Matteo Salvini e sostenuta da gran parte della maggioranza, si avvia verso un decreto che potrebbe vedere la luce già in primavera, unconcreto verso una maggiore equitàe un alleggerimento delle difficoltà per i cittadini.La proposta, che mira a risolvere la situazione di circa 10 milioni di italiani con cartelle pendenti, ha ottenuto l’appoggio di figure politiche di rilievo, tra cui il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il vice ministro Maurizio Leo di Fratelli d’Italia. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di un intervento che non solo favorisca i contribuenti, ma che rispetti anche la sostenibilità dei conti pubblici.