Global Teacher Prize, Carlo Mazzone ospite a Dubai per l'assegnazione del premio da 1 mln al docente dell'anno

Si è svolto l’11 e 12 febbraio a, negli Emirati Arabi Uniti, il summit internazionale della Varkey Foundation per l’attribuzione del, ilda 1 milione di dollari che quest’anno è stato assegnato a Mansour Al Mansour, dell’Arabia Saudita. Il sannita, professore all’ITI “Lucarelli” di Benevento,imprenditivo di Junior Achievement Italia e presidente di Sannio Valley, è statointernazionale in rappresentanza della scuola italiana assieme ai docenti Leonardo Durante Top 50 nel 2021 e a Giuseppe Fiamingo Top 50 quest’anno.è l’unico italiano ad essere arrivato tra i 10 finalisti delgiornalisticamente noto come il Nobel dei docenti.La due giorni di eventi, incontri e dibattiti è stata, sottolineain una nota, “una straordinaria occasione per fare il punto sulle complesse e articolate questioni attinenti all’educazione in un’otticae, contestualizzata in un periodo di grande incertezza sia per gli aspetti sociali e culturali legati anche ai vari conflitti e turbolenze a livello internazionale, sia per quanto sta accadendo sul fronte dell’innovazione tecnologica e in particolare per ciò che attiene al tema dell’intelligenza artificiale”.