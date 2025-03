Gli USA Avviano Nuove Indagini su JFK 11 Settembre UAP ed Epstein

Leggi su Essere-informati.it

Gli USAsu JFK, 11, UAP edUna nuova task force guidata dai Repubblicani alla Camera degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di indagare e divulgare informazioni precedentemente classificate su eventi che hanno alimentato teorie del complotto per decenni. Tra questi, l’assassinio dell’ex presidente John F. Kennedy, gli attacchi terroristici dell’11e la controversa vicenda giudiziaria di Jeffreye gli UAP meglio cnosciuti come UFO.La Task Force sulla Declassificazione dei Segreti FederaliQuesta iniziativa, denominata "Task Force sulla Declassificazione dei Segreti di stato", sarà guidata dalla deputata repubblicana Anna Paulina Luna, una stretta alleata dell'ex presidente Donald Trump. La missione principale è quella di rendere pubblici i documenti relativi a eventi di grande interesse nazionale, in linea con l’ordine esecutivo di Trump sulla divulgazione delle informazioni riguardanti gli omicidi di Kennedy, Martin Luther King Jr.