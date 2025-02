Anteprima24.it - Gli studenti napoletani in Consiglio comunale per i progetti PCTO

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta nella Sala consiliare di via Verdi la prima sessione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (), l’iniziativa dedicata aglie alle studentesse delle scuole superiori per favorire l’orientamento e il contatto con le istituzioni e il mondo del lavoro. L’appuntamento ha visto la partecipazione di 50e studentesse provenienti dagli istitutiGiustino Fortunato, Margherita di Savoia e Melissa Bassi. L’incontro, introdotto dai saluti istituzionali della presidente delEnza Amato, è proseguito con gli interventi di Monica Cinque, segretaria generale del Comune di Napoli, Cinzia D’Oriano, responsabile dell’Area, Giuseppe Di Nuzzo, responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Napoli.