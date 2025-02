Gli smart glasses spingono Essilux Profitti record a 235 miliardi +3%

Quotidiano.net - Gli smart glasses spingono Essilux. Profitti record a 2,35 miliardi (+3%)

Leggi su Quotidiano.net

Solida crescita del fatturato e margini in espansione nel 2024 per EssilorLuxottica. Sono gliil nuovo motore della crescita (Ray-Ban Meta ha venduto 2 milioni di pezzi dal lancio, con una forte accelerazione nel 2024) mentre Nuance Audio (gli occhiali per sentire che amplificano il suono a favore di chi ha difficoltà uditive lievi) è pronto per un esordio promettente. Il gigante delle lenti e delle montature ha presentato ieri sera a Parigi i suoi conti, con ricavi 2024 a quota 26,508, in crescita del 6% (erano 25,3nel 2023) e un utile nettodi 2,35, in crescita del 3% rispetto ai 2,28dell’anno precedente; il dividendo proposto, come per il 2023, è pari a 3,95 euro per azione, con opzione di dividendo in azioni. Il debito netto è a quota 10,97