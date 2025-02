Ilgiorno.it - Gli occhi di Valter il generoso. Morto d’infarto dopo la febbre ha donato le sue cornee

Leggi su Ilgiorno.it

Aveva sempre venduto salotti, ora due persone vedranno con i suoiCattai aveva lavorato tutta la vita come commerciale nel settore dell’Arredamento, come rappresentante ma anche venditore in esposizioni di famosi centri del mobile della cintura a nord di Milano, come Lissone e, nell’ultimo periodo, a Varedo. Aveva lavorato fino a lunedì 3 febbraio scorso, quando era tornato a casa in anticipo perché aveva lae altri disturbi che facevano pensare a una banale influenza di stagione. Le cose perCattai, 53 anni, di Giussano, sono però precipitate. Sabato mattina, improvviso, l’infarto. Chiamati i soccorsi, è stato portato all’ospedale di Desio dove purtroppo è deceduto. Una morte che ha lasciato tutti sgomenti. Tante sono state le persone che hanno reso omaggio a, persona molto socievole e sempre sorridente nell’abitazione nel quartiere residenziale in cui abitava e tantissima è stata la gente intervenuta al suo funerale, alla chiesa di San Francesco.