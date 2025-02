Calciomercato.it - Gli occhi di Giuntoli sul match del Milan: osservato speciale e doppio colpo | CM.IT

Il capo dell’area tecnica della Juventus spettatore interessato per la sfida di Champions tra i rossoneri e il FeyenoordIl Feyenoord, malgrado la crisi di risultati in campionato, sorprende ildell’ex Gimenez nel primo round dei playoff di Champions League.Cristiano(Ansa) – Calciomercato.itVittoria di misura per gli olandesi, con l’attacco del ‘Diavolo’ rimasto a secco e che dovrà cambiare marcia nel returndella prossima settimana a San Siro. Gara senza acuti per Gimenez, applaudito dai suoi ex tifosi ma poco pericoloso nell’area del Feyenoord. Il bomber messicano non è riuscito a graffiare, merito anche dell’attenta retroguardia di casa guidata da David Hancko. Lo slovacco ha messo la museruola a Gimenez e chiuso ogni varco nell’area olandese. Prova impeccabile e ai limiti della perfezione per l’ex Fiorentina, che si è messo in evidenza con interventi sempre puntuali a protezione della porta del Feyenoord e dando sicurezza a tutta la squadra.