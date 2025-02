Ilgiorno.it - Gli hacker di Milano, il giallo La Russa e il caso doping sull'asse Tortu-Jacobs: i nuovi verbali dell'inchiesta Equalize, sviluppi e smentite

, 13 febbraio 2025 – La Procura diapprofondirà possibili contatti fra il titolare diEnrico Pazzali e il presidente del Senato Ignazio La, anche se dai tabulati telefonici acquisiti finora non risultano chiamate tracciate tra i due (legati da un'amicizia di vecchia data) il 19 maggio del 2023, il giorno in cui la 22enne che in seguito denunciò uno dei figli'esponente di FdI, Leonardo Apache, e un suo amico per violenza sessuale, si è svegliata a casa Lacol sospetto di aver subito abusi. Quel giorno, come era già emerso nei mesi scorsi, gliavrebbero effettuato alcune ricerche, su richiesta di Pazzali, sui figli del presidente del Senato. Circostanza, quest'ultima, già emersa dalle intercettazioni agli attidei carabinieri coordinata dal pm Francesco De Tommasi.