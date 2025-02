Sport.quotidiano.net - Gli avversari. Il 2025 e la nuova consapevolezza. La matricola rivelazione della B

Leggi su Sport.quotidiano.net

Entusiasmo e: a Cesena la vittoria nel sentito derby con la Reggiana ha riportato in alto i battitisquadra etifoseria. Sulla scia di un campionato di Serie C dominato in lungo e in largo, la compagine bianconera ha proseguito sul solco del lavoro condotto da Mimmo Toscano, affidando a Michele Mignani un gruppo affiatato e ricco di ottime individualità. Dopo un girone d’andata disputato con l’etichetta dicadetteria, i romagnoli hanno alzato l’asticella delle aspettative passando dalla salvezza tranquilla alla ricerca di un posto nei playoff al termine del torneo. Nel percorso però il Cesena ha incontrato alcune problematiche: se da una parte il feeling con il "Manuzzi" si è confermato fortissimo (22 punti in 12 partite), il rendimento esterno fino a dicembre è stato disastroso (appena 5 punti in 10 gare).