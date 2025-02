Quotidiano.net - Gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2025: leggera flessione rispetto alla prima

Leggi su Quotidiano.net

, 13 febbraio– Ladel festival di, ha raggiunto – secondo la total audience rilasciata da Auditel – 11.700.000 spettatori e il 64,5% di share. Laaveva totalizzato 12.600.000 spettatori e il 65,3% di share. Il confronto con i dati del passato non è immediato, perché i dati fino all'anno scorso, sono disponibili solo sulla fruizione televisiva (da quest’anno i dati tengono conto anche di chi segue il Festival attraverso Internet su tablet e smartphone). (L-R)Festival host and artistic director Carlo Conti, Tv personality Cristiano Malgioglio Italian model Bianca Balti and Italian actor Nino Frassica on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 12 February