Ilfogliettone.it - Gli arbitri della 25ª giornata di Serie A: turno spalmato su quattro giorni

Leggi su Ilfogliettone.it

La LegaA ha comunicato le designazioni arbitrali per la 25ªdi campionato, che si svilupperà su, da venerdì 14 a lunedì 17 febbraio 2025. Unricco di sfide interessanti, con una partita in programma il venerdì, tre il sabato, cinque la domenica e una chiusura il lunedì. Di seguito il dettaglio delle gare e deglidesignati.Venerdì 14 febbraioSi parte venerdì alle 20:45 con Bologna-Torino, match affidato a Michael Fabbri di Ravenna. Una sfida che inaugura il weekend calcistico e che vede i felsinei cercare continuità contro un Torino sempre ostico.Sabato 15 febbraioIl sabato si apre alle 15:00 con Atalanta-Cagliari, diretta da Matteo Marchetti di Ostia Lido. I bergamaschi, in corsa per le zone alteclassifica, affronteranno un Cagliari che punta a raccogliere punti preziosi in chiave salvezza.