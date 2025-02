Universalmovies.it - Gli Anelli del Potere | La Stagione 3 è stata confermata!

Anche se con un po’ di ritardo, la terzadi Il Signore degli– Glidelha ottenuto il via libera da Amazon MGM Studios.Il celebre studios di Amazon ha finalmente dato il via alla produzione dei nuovi episodi di Glidel, la serie che fa da prequel agli eventi narrati in Il Signore degli. La conferma è arrivata quest’oggi attraverso il solito post-social rilasciato sui canali Prime Video.Le riprese della3 cominceranno questa primavera nella nuova sede di produzione dello show presso gli Shepperton Studios, nel Regno Unito. Sono stati, inoltre, annunciati i tre registi che dirigeranno i nuovi episodi: Charlotte Brändström e Sanaa Hamri dalle stagioni precedenti (la recensione della2) e la new entry Stefan Schwartz (The Boys).