Gli agricoltori in Regione | Questi sono i nostri conti Vogliamo lo stato di crisi

Dai presidi sparsi sul territorio lombardo fino alla. Il grido d’aiuto degliascoltato dai consiglieri regionali che compongono la commissione agricoltura, montagna e foreste ed èraccolto. Dati alla mano, infatti, per ogni 100 euro di spesa per il cibo di un cittadino, soltanto 7 vanno ai contadini. Una volta pagate le tasse e le spese nelle tasche deglirimane un euro. "Mentre la speculazione ingrassa, le aziende chiudono – hanno scritto gli esponenti di Riscatto agricolo in una lettera aperta indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al governo – e tutti diventiamo più poveri". Diproblemi ieri hanno discusso gliin una giornata molto faticosa. Al mattino, infatti, alcunida Casatisma hanno raggiunto Binasco e poi una cinquantina, a bordo dei trattori imbandieratisispostati a Milano dove alle 15,30 era in programma l’audizione che si è protratta per un’ora e mezza.