Giulia Stabile grave lutto | Bastava la tua presenza per farmi sentire a casa  La lettera d’addio sui social

«Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma avrei voluto che non arrivasse mai, perché è triste pensare che chi riempie la tua vita di amore puro e incondizionato debba andarsene così presto». Con queste parole,ha salutato per sempre il suo amato cane Gaston.Gas era arrivato nella sua vita quandoera solo una bambina, diventando il suo compagno di avventure e conforto nei momenti più difficili. «Sei sempre stato lì. Nei momenti belli e in quelli duri, e mila tuaper sentirmi a. Sei stato il mio rifugio silenzioso». La giovane ballerina ha condiviso alcune foto, raccontando il loro percorso insieme, da quando Gaston era un cucciolo fino agli ultimi anni, segnati dai piccoli acciacchi della vecchiaia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@giugiulola)«Mi ricordo quando ti facevo correre come un matto nel giardino di nonna o in qualsiasi spazio verde.