Giubileo 2025 prima volta storica | il Papa visita gli Studi di Cinecittà

Leggi su Funweek.it

Nei prossimi giorni inizierà ildella cultura che vedràFrancesco inaglidia Roma. Gli eventi relativi a tale manifestazione partiranno dal 15 febbraio e termineranno il 18 febbraiodella cultura: il programmaIldella Cultura detto anchedegli Artisti si basa sulla volontà diFrancesco che riconosce alle arti e alla cultura: “Sognare nuove versioni del mondo, introducendo novità nella storia e mettendo al mondo qualcosa che così non si era mai visto”. Ha affermato il Pontefice. A tal proposito, il Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede invita i fratelli a vivere tale esperienza come segno di fraternità e spiritualità verso coloro che si impegnano affinché il mondo dell’arte sopravviva.