Giorgia Meloni | Fratelli d’Italia è un richiamo all’identità e alla fratellanza di una Nazione La premier risponde all’ex di X Factor Francamente

, concorrente dell’ultimo “X”, ha cantato l’Innoall’Unipol Arena di Bologna per le Finali della Coppa Italia di pvolo femminile, ma è stata al centro della bufera per le parole post esibizione diffuse in un video sui social.La cantante ha criticato l’Inno perché “non inclusivo”, spiegando che l’incipit “” contrastava con le diverse identità di genere.ha poi spiegato di essersi resa conto di non poterlo fare perché ”sarebbe stato vilipendiobandiera”.Arle, senza citarla, è stata addirittura la: “L’Inno di Mameli è il canto di un popolo che ha lottato per la sua libertà e la sua unità. Ogni parola racchiude la nostra storia, il nostro orgoglio, il nostro senso di appartenenza. ‘’ è undi unache guarda avanti con fierezza.