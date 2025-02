Ilgiornale.it - Giorgetti: “Sul Pil ci saranno sorprese positive”

Leggi su Ilgiornale.it

Il ministro al Question Time in Senato annuncia un provvedimento contro il caro-bollette. Non escluso l’esercizio del golden power per Tim. Battibecco con Renzi: “Si diverte a fare lo spione delle chat”