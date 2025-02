Abruzzo24ore.tv - Giorgetti promette azioni concrete contro il caro bollette, provvedimenti in arrivo

Roma - Durante il question time al Senato,ha rassicurato che il governo sta lavorando su un intervento per gestire l’andamento dei prezzi dell’energia nelle prossime settimane. Il ministro dell'Economia, Giancarlo, ha dichiarato al Senato che il governo è consapevole delle problematiche legate ale sta monitorando attentamente la situazione. Durante il question time, il titolare dell’Economia ha spiegato che l’andamento dei prezzi dell'energia e dellenon dipende dalle scelte politiche dell’esecutivo, ma è influenzato da fattori esterni, tra cui dinamiche speculative che sfuggono alllo diretto del governo.ha confermato che l’esecutivo è impegnato al massimo per trovare soluzioni efficaci, annunciando che nelle prossime settimane verrà introdotto un provvedimento per far fronte alle dinamiche dei prezzi.