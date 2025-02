Tarantinitime.it - Gioiella Prisma Taranto in partenza per Civitanova: Cuore, grinta e testa, Taranto, è il momento di osare

Tarantini Time QuotidianoDomenica sera alle 20:30, l’Eurosuole Forum sarà il teatro di una battaglia importante per la, impegnata nella difficile trasferta contro la Cucine Lube. Il match, trasmesso in diretta su Rai Sport, rappresenta un appuntamento delicato per la squadra pugliese, che deve assolutamente raccogliere punti per rimanere aggrappata alla SuperLega.La classifica parla chiaro: laè penultima e con un ritardo di un punto dalla zona retrocessione. Il punto conquistato nell’ultimo match ha dato ossigeno, ma la situazione resta delicatissima. Ora serve una vera e propria impresa contro una Lube ferita ma sempre temibile. Nessuno, finora, è riuscito a violare. Ma perché non sognare?, di fatto è un gigante, ma con qualche crepa.