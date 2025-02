Ilfattoquotidiano.it - Gioia incontenibile per Brignone ai Mondiali di sci: “Il sogno di una vita, è la medaglia più bella della mia carriera”

“Sapevo di avere un bel vantaggio e questo mi ha tranquillizzato. Mi sono detta di stare calma, sapevo anche di avere un buon feeling con questa neve e questa pista, ma non è mai facile raggiungere l’obiettivo al momento giusto”. Con queste parole la campionessa azzurra Federicaha commentato la conquistad’oro nel gigante iridato di Saalbach.“Un risultato che sognavo da tutta la: è lapiùmia. Faccio ancora fatica a realizzare. – ha ammesso la valdostana – Aiconta tutto o niente, sapevo che era l’occasione per dare più gas, come ho fatto per tutta la stagione. Già questa mattina stavo bene e pensavo solo a sciare. Mi dicevo di continuare a muovermi, di pensare solo a sciare e fare il massimo. Anche oggi ho una conferma di avere gambe e testa giuste: ho fatto metà manche in apnea, ma sono riuscita a spingere fino in fondo.