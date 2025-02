Sbircialanotizia.it - Giochi, Marasco (Logico): “Bene proposta Acadi, Registro autoesclusioni unico indispensabile”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il presidente di, Moreno"Raccolgo e rilancio l’appello di Cardia presidente, sulla necessità di realizzare un autenticodelleche valga sia per il gioco a distanza che per quello fisico. E’ un elemento ampiamente condiviso tra i due settori, come avevamo già avuto modo di verificare nella conferenza stampa unificata .L'articolo): “” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.