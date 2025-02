Foggiatoday.it - Giochi invernali Milano-Cortina: la fiamma olimpica salta la provincia di Foggia

Leggi su Foggiatoday.it

La Fondazione2026, ieri sera, al Festival di Sanremo, ha aperto le candidature per diventare tedoforo ed essere protagonista della storica staffetta che porterà lae paralimpica in viaggio per l’Italia. A ribadirlo sul teatro dell'Ariston, dopo l'annuncio in.