Ginocchiata alla testa in amichevole dichiarata la morte cerebrale del 18enne Guo Jiaxuan

Tragedia nel mondo del calcio cinese: è stataladelGuo. È la diagnosi spietata dei medici dopo quanto successo nelle scorse ore in un’giocata in Spagna tra il Beijing Guoan e l’RC Alcobendas. Il giovane difensore, che ha avuto anche l’opportunità di allenarsi con il Bayern Monaco e che ha militato nelle selezioni inferiori della Nazionale cinese, è stato vittima di un durissimo scontro di gioco, in cui ha rimediato una violentatempia. Il contrasto è stato involontario, ma non ha lasciato scampo a Guo, che è crollato sul terreno di gioco.Trasportato immediatamente in ospedale, i medici hanno dichiarato “che ci sono pochissime speranze di sopravvivenza, che è clinicamente morto a causa della mancanza di ossigeno al cervello.