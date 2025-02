Movieplayer.it - Ghali critica il duetto "pacifista" di Noa e Mira Awad a Sanremo 2025: "Ditemi che è uno scherzo"

Leggi su Movieplayer.it

Il rapper milanese si aggiunge al coro di proteste dopo l'esibizione delle due artiste all'Ariston. Uno dei momenti piùti e oggetto di dibattito del Festival diè senza dubbio la performance di Noa e, che si sono esibite cantando Imagine di John Lennon in diverse lingue che doveva rappresentare un messaggio di pace. Sui social si sono scatenati coloro che non hanno ritenuto opportuna la scelta e tra questi c'è anche il rapper, che lo scorso anno manifestò la propria solidarietà alla causa palestinese proprio sul palco dell'Ariston. Ladinel post sui social Attraverso i propri account,ha pubblicato, in maniera sarcastica, una foto delle .