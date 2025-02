Biccy.it - GF contro Sanremo, Signorini svela il vero motivo: “Kamikaze?”

Quando Mediaset ha annunciato che il Grande Fratello sarebbe andato regolarmente in onda con il doppio appuntamento anche nella settimana santa del Festival dimolti hanno pensato che alla fine i vertici avrebbero cambiato idea, ma così non è stato. Alfonsoospite di Casa Chi ha spiegato che la ragione per la quale il GF non salterà la puntata del giovedì è che l’azienda ha fatto una richiesta precisa e lui ha accettato con piacere. Il conduttore senza girarci intorno ha detto che sa benissimo che gli ascolti scenderanno e influenzeranno la media, ma che la fiducia di Mediaset l’ha lusingato.però ha specificato la non ci sono sfide tra loro e, perché sa bene di essere davanti a quella che è un’istituzione, un colosso e che quindi il suo reality gioca un campionato del tutto diverso rispetto al Festival.