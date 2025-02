Bergamonews.it - Gewiss, chiusa l’operazione di acquisizione della maggioranza di Beghelli: annunciata l’Opa per il delisting

annuncia di aver acquisito in data odierna (giovedì 13 febbraio) la quota di(75,04%) del capitale sociale diS.p.A., storico marchio italiano specializzato in soluzioni per l’illuminazione di emergenza e la sicurezza.Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente,promuoverà un’Offerta Pubblica di Acquisto (Opa) obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione di, finalizzata alè finalizzata a rafforzare la divisione Lighting del Gruppoe a consolidarne la presenza sul mercato nel settore dell’illuminazione, grazie all’integrazione del marchio, altamente riconosciuto in Italia.L’obiettivo è altresì ampliare l’offerta di soluzioni innovative del Gruppoin ambito illuminotecnico: la combinazione delle competenze tecnologiche dinell’illuminazione di emergenza con l’esperienza maturata danella gestione dell’energia e dello smart lighting (anche a seguitorecenteda parte didi Tvilight) consentirà lo sviluppo di prodotti e servizi integrati per rispondere ancora meglio alle esigenze di un mercato in evoluzione e, in particolare, dei clienti, che potranno contare su un team ancora più solido.