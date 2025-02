Lanazione.it - Gestisci la tua casa domotica con lo smart speaker Echo Show 8 di Amazon: oggi in offerta a tempo limitato

Leggi su Lanazione.it

Il nuovo8 è un dispositivo intelligente con display HD, audio potente e Alexa integrata; con il suo schermo touch da 8 pollici, il supporto all’audio spaziale immersivo e un hub per laintelligente, ti permette di controllare i tuoi dispositivi, guardare video, gestire le chiamate e molto altro.suè disponibile a soli 119,00€, grazie all’del 30%; si tratta un’occasione imperdibile per gestire la tuahome con semplicità. AcquistalosuSchermo HD da 8” per contenuti sempre chiari e dettagliati con8 Il display HD da 8 pollici offre colori vivaci e dettagli nitidi, perfetto per guardare video su Prime Video, Netflix, YouTube o ascoltare le notizie. Grazie all’interfaccia touch, puoi navigare tra le funzioni in modo intuitivo e veloce.