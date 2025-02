Lanotiziagiornale.it - Germania, un’auto piomba sulla folla a Monaco di Baviera: un morto e almeno quindici feriti

Orrore in, dovetadi, provocando la morte di una donna e il ferimento di unana di persone durante una manifestazione organizzata dal sindacato dei Verdi.L’uomo alla guida, la cui identità non è stata ancora rivelata, era al volante di una Mini Cooper che procedeva a grande velocità. Per cause ancora da accertare, ha travolto numerose persone.di: unLa polizia tedesca sta indagando per appurare se il conducente del mezzo – che è stato “messo in sicurezza” e “non rappresenta più un ulteriore pericolo” – sia finito contro laintenzionalmente, per un’avaria del veicolo o, come riportano i media tedeschi, per aver confuso il freno con l’acceleratore.