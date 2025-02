Romadailynews.it - Germania: intervista a segretario, legami commerciali con Cina chiave per stabilita’, crescita

Relazionistabili e collaborative trasono molto preziose, a beneficio sia dellaeconomica che della protezione globale del clima, ha riferito un funzionario tedesco a Xinhua in una recente. Frank Doods,di Stato del ministero dell’Economia, dei Trasporti, dell’Edilizia e della Digitalizzazione della Bassa Sassonia, ha formulato queste osservazioni riflettendo sull’inaugurazione del China-Europe Express, che collega l’Europa alla regione cinese del delta del fiume Yangtze. La prima nave portacontainer su questa rotta e’ arrivata il mese scorso a Wilhelmshaven, in Bassa Sassonia, completando un viaggio senza scali in soli 26 giorni, quasi 20 giorni in meno rispetto alle tradizionali rotte per il trasporto di merci. Doods ha sottolineato l’impatto della nuova rotta, osservando che il tempo e’ un fattore cruciale per la produzione, le vendite e le catene di approvvigionamento.