Lapresse.it - Germania, auto sulla folla al comizio dei Verdi a Monaco: almeno 15 feriti

di Baviera, in, un’ha investito un gruppo di persone che, secondo le prime informazioni, stava partecipando ad undei. La polizia ha parlato di diversi15, riporta Bild. Le ambulanze sono sul posto. Non si sa ancora nulla dei retroscena dietro il gesto.Fermato il conducenteIl conducente dell’è stato fermato. Lo ha riferito in un messaggio su X la polizia della capitale bavarese. L’operazione è avvenuta nella zona di Dachauer Strasse. L’autista ha potuto quindi essere bloccato sul posto. Non rappresenta più alcun pericolo, ha riferito la polizia, che non ha fornito ulteriori informazioni.Un testimoneSecondo quanto riportato da BR24, un testimone oculare ha riferito che l’ha deliberatamente investito il gruppo di persone.