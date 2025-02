Thesocialpost.it - Germania, auto sulla folla a Monaco, sale a 28 il numero dei feriti: arrestato un 24enne afghano

Terrore in: adi Baviera unsi è «lanciata», investendo i partecipanti a una manifestazione sindacale. Stando alle prime informazioni diffuse dallerità locali, ci sarebbero almeno 28, di cui alcuni in gravi condizioni. Intanto è statoun uomo sospettato di essere l’attentatore: si tratta di un cittadinodi 24 anni.Leggi anche:“Purtroppo è lui”. Era scomparso da due giorni, il drammatico annuncio dei ricercatoriIl dramma è avvenuto intorno alle 10.30 del mattino, quando il mezzo ha investito i partecipanti a una manifestazione sindacale organizzata dai Verdi. Stando alle prime informazioni diffuse, ildeiè di almeno 28. Una donna, di cui è ancora ignota l’identità, nel frattempo avrebbe perso la vita.Al momento è in corso una grande operazione di polizia, sono presenti diverse ambulanze sul posto ed è stato istituito un punto di raccolta delle testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente.