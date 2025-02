Tpi.it - Germania, auto sulla folla a Monaco: “Almeno 20 feriti, ci sono anche dei bambini”

20rimaste ferite oggi adi Baviera, inmeridionale, quando un’ha investito unariunita per una manifestazione sindacale. Il bilancio delle vittime è stato confermato dalla polizia locale, secondo cui tra idue versano in gravi condizioni.L’uomo alla guida dell’, una Mini Cooper di colore chiaro, è stato già arrestato dallerità tedesche. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 10:30 di questa mattina, l’ autista coinvolto nell’incidente avrebbe accelerato e poi avrebbe investito i manifestanti del sindacato Verdi riuniti in in Seidlstrasse, nel quartiere centrale di Maxvorstadt a.Non è ancora chiaro se l’uomo abbia deliberatamente investito lao se abbia scambiato l’acceleratore con il freno. Fonti della polizia, citate dall’emittente locale Bayerischer Rundfunk, sospettano però che non si sia trattato di un incidente.