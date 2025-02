Quotidiano.net - Germania, auto su manifestazione dei sindacati: 15 feriti

Leggi su Quotidiano.net

Berlino, 13 febbraio 2025 – Mentre era in corso unadei Verdi, il sindacato dei servizi, un’ha investito i presenti. Alla guida un giovane che è stato fermato dalla polizia. Ci sarebbero 15. Ancora non chiara la dinamica. È di almeno quindiciil bilancio dell'incidente avvenuto a Monaco di Baviera, in, dove un'si è lanciata contro un gruppo di persone. Lo ha riportato il quotidiano tedesco Bild, secondo cui il mezzo ha travolto alcune persone che partecipavano a unaorganizzata dal sindacato 'Verdi'. La polizia tedesca ha parlato di diverse persone ferite. "Siamo sul posto con forze ingenti" ha scritto la polizia di Monaco sui social media. Domani è in programma proprio nella città la Conferenza sulla Sicurezza, con il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky attesi oggi a Monaco di Baviera.