Genoa vs Venezia | le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Per credere ancora nella salvezza i lagunari dovranno vedersela contro i rossoblu che si stanno avvicinando alla salvezza.vssi giocherà lunedì 17 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblu stanno confermando il loro andamento positivo come dimostra il dodicesimo posto con 27 punti, a più sette sulla zona retrocessione. La squadra di Viera nelle ultime cinque partite ha raccolto un bottino di sette punti, utile per avvicinarsi alla salvezza.Situazione pressoché disperata per i lagunari, penultimi con 16 punti. La squadra di Di Francesco non vince da sette turni, durante I quali ha ottenuto 3 pareggi e 4 sconfitte, di due consecutive.