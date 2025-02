Tpi.it - Gaza: Hamas libererà gli ostaggi come previsto dall’accordo di tregua con Israele

gliancora trattenuti nella Striscia didiraggiunto condopo le minacce lanciate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e dal premier di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, di riprendere la guerra.L’annuncio, arrivato prima dall’emittente egiziana al-Qahera News TV e poi da una nota diramata dal gruppo su Telegram, conferma lo scambiosabato 15 febbraio tra i rapiti e i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. L’accordo, secondo l’emittente egiziana, è stato possibile grazie alla mediazione di Egitto e Qatar, i cui diplomatici “continuano a monitorare i progressi dell’accordo die ad affrontare gli ostacoli che via via si presentano alla sua attuazione”.Da parte sua, in una nota diramata su Telegram,ha fatto sapere che la decisione segue una serie di colloqui tenuti dalla sua delegazione al Cairo con i mediatori egiziani e qatarioti.