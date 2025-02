Laverita.info - Gaza, corsa a ostacoli per salvare la tregua

Hamas conferma che rinvierà il rilascio degli ostaggi previsto per sabato e rilancia: «Non accettiamo minacce dagli Stati Uniti» Sforzi di Qatar ed Egitto per scongiurare il peggio. L’Ue getta benzina sul fuoco: «Il piano di Trump per sfollare l’area è illegale».