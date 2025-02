Ilgiorno.it - Gavirate, asilo degli orrori: è colpevole anche la cuoca

Varese, 13 febbraio 2025 - Condannata a tre anni di reclusione ladell’nido privato “Imparare è un gioco“ di, chiuso nel 2018, al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Besozzo per maltrattamenti nei confronti di trenta bambini. La titolare Nel 2019 la titolare era già stata condannata con rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi, pena poi ridotta di un anno in appello nel dicembre 2021. Ieri in tribunale a Varese è arrivata la seconda sentenza di condanna in primo grado per la collaboratrice, una donna di 46 anni. Il pm aveva chiesto tre anni di reclusione, la difesa invece l’assoluzione sostenendo che, non avendo una “posizione di garanzia” (non essendo un’educatrice), la donna non aveva alcun dovere di intervenire in caso di comportamenti scorretti della titolare.