Gasperini nominato miglior allenatore dell’anno in Italia

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-12 18:19:00 Il web è in trepidazione:Gian PieroIl famoso ricevuto ieri Premio Bearzot in riconoscimento della magnifica stagione che ha fatto l’anno scorso con l’Atalanta. Lo ha fatto nel Precedente partita dei campioni che lo affronta questo pomeriggio contro le streghe Nei sedici della massima competizione continentale. Nel 2024, Ha vinto l’Europa League dopo aver battuto il Leverkusen di Xabi Alonso 3-0 Con lookman Hat Trick, che ha preso l’MVP del gioco. Fino a quel momento, il Bayer non aveva perso alcun gioco per tutta la stagione, ma il La squadra di Bergamo lo ha impedito Grazie al fantastico approccio dell’no. Nel competizione domesticahanno occupato il Quarto postoposizione che dà accesso ai post della Champions League. Il suo Stile di gioco sorprendente Con tre centrali e due corsie, insieme ai segni dell’uomo, provoca sensazione sia inche in Europa.