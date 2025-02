Cultweb.it - Galileo Galilei disse davvero “Eppur si muove” e cosa voleva dire?

Il 13 febbraio 1633 iniziò perun lungo processo in cui fu costretto dall’Inquisizione a ritrattare la sua convinzione che la Terra sisse intorno al Sole. Secondo la leggenda, dopo aver abiurato, avrebbe sussurrato la celebre frase “E pur si“, affermando con ostinazione che, indipendentemente da ciò che la Chiesa stabiliva, la Terra continuava comunque il suo moto. Ma questa storia èaccaduta? Le prove storiche suggeriscono che la frase sia un mito nato più di un secolo dopo la sua morte.non poteva provare con assoluta certezza il movimento terrestre, ma le sue osservazioni astronomiche e i suoi esperimenti in meccanica lo portarono a ritenere corretto il modello eliocentrico di Copernico. Tuttavia, la Chiesa dell’epoca considerava la teoria un’invasione nel campo della teologia e lo processò per sospetto di eresia.