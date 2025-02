Amica.it - Galactic Lip, il rossetto cromato domina le passerelle della NYFW

Dopo le unghie, le labbra: i riflessi cromati e metallizzati sono uno dei major trend del 2025, e sulleNew York Fashion Week questi bagliori “spaziali” sono comparsi anche sulla bocca delle modelle, dimostrando che le cosiddette “Lip” sono glamour e originali quanto basta per colpire, senza esagerare.Labbra cromate e scintillanti: tutti pazzi per leLipA portarle in passerella è stata il make-up artist Alex Levy per la sfilata di Christopher John Rogers. Levy ha puntato tutto sulle labbra, usando una combinazione di ombretto e gloss trasparente per creare una brillantezza simile allo scintillio del vetro. GUARDA LE FOTOTendenze capelli 2025: i tagli corti più belliNew York Fashion Week Levy, per questo look, ha utilizzato l’ombretto Dazzleshadow Extreme di Mac in tonalità che vanno dal verde al blu, dal rame al silver.