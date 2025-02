Sport.quotidiano.net - Gaia stende (una) Tyson. Battuta la giovane Milan

Girovagando per il mondo capita anche questo: a Dakar, in Senegal, l’incontro con "Iron" Mike, leggenda – per quanto discussa, sempre leggenda – del pugilato intergalattico. E per fortuna non è un incontro di boxe ma di tennis e Mikeè solo in veste di accompagnatore della figlia,, tennista in erba, testa di serie numero 8 del torneo giovanile J30 femminile della capitale africana. Per bravura, questa volta, della tennista ravennate, classe 2010,Donati, l’incontro con il virgulto– ovviamente statunitense – si conclude contro pronostico e a vincere, sui campi in cemento all’aperto dell’Olympique Club di Dakar è proprioDonati 6-3, 6-4. Donati che a Dakar aveva già passato un turno, vincendo con la cinese Jiaying Song per il ritiro dell’avversaria sul 6-1 per la romagnola.