Lanazione.it - Gabriele Napolitano, 16 anni, al via degli Internazionali d’Italia di motocross

Arezzo, 13 febbraio 2025 – C’è anche un portacolori del Moto Club Brilli Peri tra i quasi 120 piloti iscritti aglidi, la grande manifestazione in programma sabato 15 e domenica 16 sulla pista Miravalle di Montevarchi. Si tratta di, appena 16(ne compirà 17 a luglio), in gara nella classe 125, in sella ad una KTM del team Emmemotori-Tecnosport. Nonostante la giovanissima età, lo studente di meccatronica dell’ISIS Valdarno ha una lunga esperienza alle spalle, iniziata nel minicross, sempre sotto l’ “ombrello” del Brilli Peri e del papà Andrea, che dell’associazione montevarchina è stato anche recentemente Presidente. Si può affermare cheè veramente cresciuto e si è formato a Miravalle, anche allaSchool, ufficialmente riconosciuta dalla FMI, e che per lui si tratta dunque della gara sulla pista di casa.