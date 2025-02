Sololaroma.it - Futuro Paredes, Di Maria ha un piano: “Io allenatore e lui mio assistente”

Leggi su Sololaroma.it

Poche ore al ritorno in campo della Roma, in quella che risulta essere una delle prime due finali da affrontare in una settimana. Uomini di Ranieri impegnati al Do Dragao, contro un Porto non più brillante come a tempi di Conceicao ma comunque temibile, soprattutto in casa. Tanti disagi per i tifosi giallorossi in arrivo in Portogallo ma voglia di spingere la squadra oltre l’ostacolo, in un Europa League che rimane l’obiettivo ultimo a cui la squadra può ambire. Tornerà dal primo minuto, dopo la “vacanza” concessagli che gli ha fatto saltare la trasferta di Venezia.Servirà la miglior versione del mediano argentino per uscire dal Do Dragao con un risultato positivo, per un giocatore sul quale aleggiano ancora molti dubbi circa la sua permanenza nella capitale. Unper ilsembra averlo Angel Di, compagno con il quale ha condiviso le due esperienze al PSG e alla Juventus e la gioia immensa della vittoria, da protagonisti, del Mondiale in Qatar nel 2022.