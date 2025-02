Abruzzo24ore.tv - Furto in villa all'Aquila: rubati Rolex e gioielli per 23.000 euro

L'- Un ladro esperto ha messo a segno un colpo a Cianfarano, rubando orologi di lusso eper 23.000. Le indagini proseguono. Un graveha colpito una villetta situata in località Cianfarano, a L', con un bottino che sfiora i 23.000. Due ladri, che si sono introdotti nella casa approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno rubato orologi di lussoe Omega insieme ad altri preziosi, concentrando la loro attenzione sulla camera da letto, dove il proprietario li custodiva. I malviventi sono riusciti a entrare nell'abitazione dal balcone del secondo piano, agendo rapidamente e con grande disinvoltura. Ilè avvenuto mentre il proprietario, un professionista noto, si trovava fuori casa per una serata con gli amici. Al suo rientro, intorno alle 21 di quella sera, ha trovato la sua casa messa completamente a soqquadro, con la conferma che i ladri erano riusciti a portare via quanto di più prezioso trovassero.