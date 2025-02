Lanazione.it - Furti alle imprese orafe: soddisfazione della consulta orafa per i primi risultati raggiunti dalle forze dell’ordine

Arezzo, 13 febbraio 2025 – “Desideriamo esprimerela nostraper idell’attività investigativa condotta contro idel settore orafo”. Così dichiara il presidenteLuca Parrini a seguito degli arresti dei malviventi responsabilirapina con lo spray al peperoncino del Giugno scorso alla Italiana Horo di Badia al Pino. “Da molti mesi siamo impegnati in un costante dialogo con lecoordinate dalla Prefettura di Arezzo anche attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e delle agenzie di vigilanza privata per mettere a sistema le azioni che operatori privati ed istituzioni possono perfezionare per sostenere l’attività di prevenzione e repressione del crimine. Confermiamo la nostra massima disponibilità alla collaborazione con la Prefettura e la Questura di Arezzo non solo per fornire tutte le informazioni che possano essere utili alla attività di repressione dei fenomeni criminosi, ma soprattutto per sensibilizzare ledel distretto orafo sulle misure di sicurezza da mettere in atto per scoraggiare le azioni criminali.