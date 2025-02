Ilgiorno.it - Furti ai danni dei passeggeri: due arresti a Malpensa

(Varese) – Due cittadini francesi di 60 e 32 anni sono stati arrestati in flagranza di reato per alcunicommessi a danno dial Terminal 1 dell'aeroporto della. L'episodio più recente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 9 febbraio, quando una pattuglia dell'ufficio polizia di frontiera ha bloccato un uomo di 60 anni, sorpreso dopo aver sottratto un trolley e una borsa di un noto marchio di moda a un passeggero in attesa delle operazioni di imbarco. L'attenzione degli agenti è stata attirata da un individuo in fuga, inseguito da un dipendente aeroportuale. Dopo un breve inseguimento, il responsabile del furto è stato fermato e la reva recuperata. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, è stato arrestato. Nella serata del 31 gennaio, gli agenti dell'ufficio polizia di frontiera hanno individuato e bloccato un secondo cittadino francese, di 32 anni, responsabile di duecommessi nell'arco di pochi minuti.