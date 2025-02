Fanpage.it - Fuorionda contro Selvaggia Lucarelli a La Vita In Diretta, ma la giornalista sente tutto: interviene Matano

Leggi su Fanpage.it

A LaInha ascoltato i commenti sul suo conto di Luca Tommasini e Marinella Venegoni, ospiti in studio che non credevano di avere i microfoni accesi. Lasi è così rivolta ad Alberto: "Sento, digli di non farmi sentire".