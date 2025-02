Iltempo.it - Fumata bianca, ecco chi sono i quattro giudici della Consulta. Il nome che ha sbloccato l'impasse

, al tredicesimo tentativo, del Parlamento in seduta comune per l'elezione deiCorte costituzionale. Al termine dello spoglio risultano eletti estati proclamati Massimo Luciani (con 505 voti); Roberto Cassinelli (con 503 preferenze); Maria Alessandra Sandulli (con 502 voti) e Francesco Saverio Marini (500 preferenze). Hanno ottenuto poi 5 voti Piero Zanettin e 4 Francesco Paolo Sisto. Voti dispersi 6, schede bianche 10, schede nulle 4. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato, aproprio e del Governo, un messaggio di auguri ai nuoviLa premier espresso la propria soddisfazione per l'ampio accordo raggiunto tra le forze parlamentari, che ha consentito la contestuale elezione deicomponenti e la ricostituzione del plenum